Oim. Riportati in Libia 660 migranti illegali. Arrivati ieri a Lampedusa in 1.087

AgenPress – Oltre 660 migranti illegali sono stati intercettati al largo delle coste libiche la scorsa settimana, riferisce l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). Dal 12 al 18 novembre 662 persone sono state salvate in mare e riportate in Libia, spiega l’agenzia Onu in un comunicato diffuso ieri sera. L’Oim afferma che in tutto sono 14.894 i migranti intercettati al largo delle coste libiche dall’inizio dell’anno, mentre 940 sono morti e 1.248 sono scomparsi sulla rotta del Mediterraneo.

Intanto 576 migranti, originari di Egitto, Siria, Iraq, Marocco, Pakistan e Bangladesh, sono sbarcati a Lampedusa dopo che il peschereccio sul quale viaggiavano è stato agganciato e scortato, ieri sera, fino al molo commerciale. A soccorrere il gruppo sono state le motovedette della guardia costiera e della guardia di finanza.

Il peschereccio è salpato alle ore 22 di domenica da Zuara in Libia. Dopo di loro, a molo Favarolo, c’è stato un altro sbarco di 43 gambiani, guineani, malesi e senegalesi partiti, sempre domenica sera, da Sfax in Tunisia. Complessivamente sono stati 12, con un totale di 1.087 persone, gli sbarchi di ieri a Lampedusa dove davanti a Capo Ponente c’è stato un altro naufragio. Una barca che trasportava 53 migranti è affondata a poche centinaia di metri dalla costa: 45 i superstiti, fra i quali una bambina di 2 anni che è morta sulla motovedetta della Capitaneria che stava trasferendo i naufraghi al molo commerciale. Tra gli otto dispersi, secondo il racconto dei sopravvissuti, vi sarebbero altri due bimbi.