Gaza. Accordo sugli ostaggi include il rilascio di 50 donne e bambini in cambio di 150 prigionieri palestinesi

AgenPress – Un accordo tra Israele e Hamas, che prevede lo scambio di ostaggi per i detenuti palestinesi e un cessate il fuoco temporaneo, sembra imminente mentre aumentano le tensioni tra Israele, Arabia Saudita e Giordania. Dal Libano sono stati lanciati quasi una dozzina di attacchi missilistici e droni contro Israele, la cui ritorsione avrebbe causato vittime civili.

Una fonte israeliana ha affermato che l’accordo comporterà il rilascio di 50 ostaggi (soprattutto donne e bambini) nel corso di un cessate il fuoco di quattro-cinque giorni. Durante il cessate il fuoco, Hamas lavorerà per localizzare ulteriori ostaggi detenuti da altri gruppi, inclusa la Jihad islamica palestinese, e sarà consentito l’ingresso di carburante nella Striscia, ha detto la fonte. L’establishment della difesa israeliano sostiene l’accordo.

Fonti di Hamas e della Jihad islamica hanno affermato che un eventuale accordo di cessate il fuoco comporterà il rilascio di 50-100 civili israeliani e internazionali tenuti in ostaggio a Gaza, ma non del personale dell’IDF.

Gli israeliani avranno 24 ore per appellarsi alla Corte Suprema se il governo israeliano approverà l’accordo sugli ostaggi, ha detto il consigliere israeliano per la sicurezza nazionale Tzachi Hanegbi.

Oggi l’IDF ha dichiarato di aver circondato il campo profughi di Jabalya, nel nord di Gaza. Circa 20.000 abitanti di Gaza stanno evacuando ogni giorno verso sud, ha detto l’IDF, aggiungendo che per ora non potranno tornare, anche se l’IDF iniziasse ad operare nel sud di Gaza. Il capo di stato maggiore dell’IDF, Herzl Halevi, ha detto ai soldati a Gaza che l’operazione di terra crea “condizioni migliori per il ritorno degli ostaggi”.