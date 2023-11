Yemen. I ribelli Houthi sequestrano una nave mercantile nel Mar Rosso. “Le navi israeliane sono obiettivi legittimi”

Le forze Houthi “continueranno a condurre operazioni militari contro il nemico israeliano fino a quando non cesseranno l’aggressione contro Gaza e gli orribili crimini… contro i nostri fratelli palestinesi a Gaza e in Cisgiordania”, ha detto un portavoce del gruppo, Yahya Saree, in un dichiarazione su X.

L’esercito israeliano, scrivendo su X, ha affermato che “il dirottamento di una nave mercantile da parte degli Houthi vicino allo Yemen , nel Mar Rosso meridionale, è un incidente molto grave di conseguenze globali”.

La nave aveva lasciato la Turchia diretta in India, ed era “composta da civili di varie nazionalità, esclusi gli israeliani. Non è una nave israeliana”.

Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanani, ha affermato che le accuse israeliane sono “non valide” e che “la proiezione è intesa a sfuggire alla situazione che stanno affrontando”.

“Abbiamo ripetutamente annunciato che i gruppi di resistenza nella regione rappresentano i loro paesi e prendono decisioni e agiscono in base agli interessi dei loro paesi”, ha affermato.

Gli Houthi hanno recentemente minacciato di prendere di mira le navi israeliane nella via navigabile a causa della guerra di Israele con Hamas nella Striscia di Gaza.

Gli Houthi, alleato di Teheran, hanno lanciato missili a lungo raggio e droni contro Israele in solidarietà con Hamas.

Il principale portavoce del governo giapponese ha confermato la cattura della Galaxy Leader, operata dalla Nippon Yusen, aggiungendo che il Giappone stava facendo appello agli Houthi mentre cercava l’aiuto delle autorità saudite, omanite e iraniane per lavorare verso il rapido rilascio della nave e del suo equipaggio.

“Condanniamo fermamente tali atti”, ha detto il capo del gabinetto, Hirokazu Matsuno, in una conferenza stampa. Nessun cittadino giapponese era nell’equipaggio, ha detto.