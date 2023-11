Violenza donne. Codacons scrive alle radio italiane, a Youtube e alla Siae. Boicottare brani di rapper e trapper

AgenPress. Anche il Codacons, dopo il drammatico caso di Giulia Cecchettin, scende in campo contro la violenza sulle donne, e lo fa attraverso il suo Sportello anti-stalking nato proprio per offrire supporto alle vittime di violenza.

“Abbiamo deciso di rivolgere un appello a tutte le radio italiane, a Youtube e alla Siae affinché boicottino i brani di rapper e trapper che contengono frasi violente o aggressive verso le donne – spiega il presidente Carlo Rienzi – Ogni giorno le emittenti radiofoniche nazionali trasmettono brani di artisti molto in voga tra i giovani, infarciti di frasi con riferimenti espliciti contro le donne, in grado di alimentare odio e violenza e incentivare aggressioni e gesti estremi. Canzoni che vengono regolarmente registrate alla Siae e pubblicate anche su piattaforme internazionali come Youtube”.

“Per tale motivo, oltre a chiedere alle radio italiane e alla società Youtube di bloccare la diffusione di tali canzoni, ci rivolgiamo anche alla Siae affinché rifiuti la registrazione di brani contenenti frasi violente contro le donne, in modo da impedire a rapper e trapper di guadagnare grazie ai diritti d’autore” – prosegue Rienzi.

E il Codacons riporta alcuni esempi di testi violenti contro le donne pubblicati da noti rapper italiani:

“Guarda quella / come mastica la cicca. / Le fischio ogni volta / che passa di qui. / Vorrei prenderla da dietro / come in Assassin’s Creed”.

«Ti do mezza busta se mi fai un mezzo busto, te la do tutta se ammazzi Barbara D’Urso».

«Stupro la Moratti e mentre mi fa un bocchino le taglio la gola con il taglierino».

“’Ste scene troppo hard, / stupide senza charme. Serve una mazza e scalpello, / oppure il mio uccello, / per arrivare lì in fondo, / per abbatterla. Da dietro come un cane / mentre lei mangia il suo food, / la lascio stare solo / quando la sua pancia è full”.