Ucraina. Il segretario alla Difesa americano Austin incontra Zelensky. Sostegno Usa sarà a lungo termine

AgenPress – Il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin ha incontrato il presidente Volodymyr Zelensky a Kiev.

“Sono stato onorato di incontrare oggi il presidente Zelensky a Kiev per riaffermare il fermo sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina”, ha scritto Austin su X nella didascalia della foto del loro incontro.

Gli Stati Uniti e i loro alleati “continueranno a sostenere le urgenti necessità dell’Ucraina sul campo di battaglia e le esigenze di difesa a lungo termine”.

Austin è arrivato a Kiev all’inizio del 20 novembre come parte di una visita senza preavviso per incontrare alti funzionari ucraini e “rafforzare il convinto sostegno alla lotta per la libertà dell’Ucraina”, ha riferito il Pentagono.

La visita del segretario alla Difesa arriva dopo mesi di lotte intestine al Congresso americano sulla spesa pubblica, compresi gli aiuti militari per l’Ucraina.

I repubblicani al Senato hanno minacciato di bloccare gli aiuti all’inizio di novembre a meno che non ci fossero risoluzioni sulla sicurezza sul confine meridionale degli Stati Uniti, portando ad uno stallo con i democratici.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha firmato un disegno di legge di spesa temporanea il 16 novembre, evitando l’imminente chiusura del governo ma lasciando irrisolta la questione della continuazione degli aiuti all’Ucraina.

Il disegno di legge, approvato a maggioranza bipartisan alla Camera e al Senato, finanzierà il governo fino alla fine dell’anno in due segmenti scaglionati fino al 2 febbraio al più tardi.

Il piano stanzia fondi per le spese governative con la massima priorità, ma non include finanziamenti per Ucraina, Israele, aiuti umanitari per i palestinesi o maggiore sicurezza alle frontiere.

Il leader della maggioranza al Senato americano Chuck Schumer, un democratico, ha dichiarato in una conferenza stampa il 14 novembre che il Congresso si riunirà nuovamente dopo il Ringraziamento il 23 novembre per cercare di approvare un disegno di legge di finanziamento congiunto che contenga aiuti per tutte e quattro le questioni.