Su Facebook nasce una pagina contro la sorella di Giulia e a sostegno di “Filippo Turetta ragazzo modello”

AgenPress – “Filippo Turetta ragazzo modello”, con la foto del ragazzo a identificarla: si chiama così una pagina nata su Facebook a sostegno del 22enne arrestato in Germania con l’accusa di aver ucciso Giulia Checchettin. I post prendono di mira articoli di giornale, dichiarazioni e la sorella della vittima di femminicidio, Elena Cecchettin.

“Dare il “consenso all’estradizione” non significa “confessare” significa voler tornare in Italia al più presto per chiarire la propria posizione non avendo nulla da nascondere.

“La sorellona, ancora sui social, stavolta direttamente contro un Ministro (che per noi è un coglione ma in questo caso non ci pare abbia scritto nulla di insensato). Non sarà che tra 6 mesi ci sono le elezioni europee e “qualcuno/a” sta prendendo la palla al balzo? Avremo presto in circolazione una nuova Ilaria Cucchi?”, scrive chi si nasconde dietro la pagina.

Ieri a Turetta è stata dedicata la canzone di Peter Gabriel, ‘Biko’ dedicata a Steve Biko, attivista suafricano anti-aparttheid, morto per le conseguenze delle torture subite in carcere, nel settembre 1977. Numerosi i commenti degli utenti, pochi quelli a ‘sostegno’ della tesi della pagina.