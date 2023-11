Clima. Onu. La Terra si sta dirigendo verso un futuro “infernale”. Riscaldamento da 2,5 a 2,9 gradi entro il 2100

AgenPress – La Terra si sta avviando verso un “infernale” 3°C di riscaldamento globale. Lo rivela un rapporto del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (Unep), pubblicato prima dell’inizio del vertice Cop28 a Dubai il 30 novembre.

Il rapporto rileva che le attuali politiche di riduzione delle emissioni di carbonio sono così inadeguate che i 3°C di riscaldamento potrebbero essere raggiunti entro questo secolo.

I record di temperatura sono già stati cancellati nel 2023 e l’intensificarsi delle ondate di caldo, inondazioni e siccità hanno causato vittime e colpito i mezzi di sussistenza in tutto il mondo , in risposta a un aumento della temperatura di appena 1,4°C fino ad oggi. Gli scienziati dicono che il peggio potrà arrivare se il caldo continuerà a salire e il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha più volte affermato che la Terra si sta dirigendo verso un futuro “ infernale ”.

Il rapporto del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (Unep) afferma che l’attuazione delle politiche future già promesse dai paesi ridurrebbe di 0,1°C il limite dei 3°C. Mettere in atto i tagli alle emissioni promessi dai paesi in via di sviluppo a condizione di ricevere sostegno finanziario e tecnico ridurrebbe l’aumento della temperatura a 2,5°C, uno scenario ancora catastrofico.

Per raggiungere l’obiettivo concordato a livello internazionale di 1,5°C, è necessario tagliare 22 miliardi di tonnellate di CO2 dal totale attualmente previsto nel 2030, afferma il rapporto. Si tratta del 42% delle emissioni globali ed equivalente alla produzione dei cinque peggiori inquinatori del mondo oggi: Cina, Stati Uniti, India, Russia e Giappone.

Inger Andersen, direttore esecutivo dell’Unep, ha dichiarato: “Non c’è persona o economia sul pianeta che non sia toccata dai cambiamenti climatici, quindi dobbiamo smettere di stabilire record indesiderati su emissioni, temperatura e condizioni meteorologiche estreme. Dobbiamo invece togliere l’ago dallo stesso vecchio solco di azione insufficiente e iniziare a stabilire altri record: sulla riduzione delle emissioni e sui finanziamenti per il clima”.

All’inizio di novembre l’ONU aveva avvertito che i produttori mondiali di combustibili fossili stanno pianificando espansioni che farebbero esplodere due volte il bilancio del carbonio del pianeta , cosa che gli esperti hanno definito “follia”. Un altro recente rapporto ha rilevato che la compagnia petrolifera statale degli Emirati Arabi Uniti, il cui amministratore delegato, Sultan Al Jaber, presiederà la Cop28, ha i più grandi piani di espansione a zero emissioni di qualsiasi altra azienda al mondo.

Antonio Guterres ha detto che ai cruciali colloqui della Cop28 a Dubai si deve delineare “un’azione drastica sul clima, ora”, e ha avvertito che “siamo fuori strada” sul riscaldamento globale. “I leader del mondo non possono andare oltre”, ha proseguito, denunciando un “fallimento della leadership, un tradimento dei più vulnerabili e un’enorme opportunità mancata”.