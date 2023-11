California. Abusi sessuali su 17 bambini, baby sitter condannato a 700 anni di carcere

AgenPress – Matthew Antonio Zakrzewski è stato condannato dalla giuria della Corte superiore della contea di Orange a 700 anni di prigione per 34 reati sessuali relativi a 17 vittime in crimini che, secondo i pubblici ministeri, hanno avuto luogo dal 2014 al 2019.

È stato anche accusato di possesso di materiale pedopornografico. Zakrzewski, nato nell’aprile 1989, è un cittadino americano che pratica il cristianesimo. Nonostante le sue azioni criminali, si sa poco dei suoi genitori e fratelli.

“Questi giovani ragazzi sono stati costretti a sopportare un terrore inimmaginabile a causa del tradimento finale da parte di una babysitter”, ha detto in una nota il procuratore distrettuale della contea di Orange, Todd Spitzer. “Questi genitori pensavano di assumere una badante di fiducia per i loro figli mentre erano in vacanza con la famiglia, per appuntamenti serali e per altre esigenze di assistenza all’infanzia; invece stavano inconsapevolmente lasciando che un mostro entrasse nelle loro case e depredasse i loro bambini innocenti nel modo più vile”.

Zakrzewski ha conseguito una laurea associata presso l’Orange Coast College prima di laurearsi alla California State University, a Long Beach nel 2012. Ad aprile ha compiuto 34 anni ed era alto 5 piedi e 11 pollici.

L’attenzione di Zakrzewski sulle attività illecite ha mantenuto segreti i dettagli sulle sue relazioni personali. Nonostante il fatto che il suo abuso sia stato scoperto nel 2019, i registri pubblici mostrano che lavora come baby sitter maschio dal 2014, identificandosi come “l’originale Sitter Buddy”.

Il patrimonio netto di Zakrzewski è sconosciuto a causa della mancanza di informazioni sulla sua vita professionale, tuttavia, come bambinaia, ha ricevuto in media uno stipendio annuo di circa $ 75.000. La dura pena detentiva riflette la gravità dei suoi crimini, poiché rischia l’ergastolo per la sua condotta atroce.