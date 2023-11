Bohdan, deportato illegalmente in Russia, è tornato in Ucraina e compone canzoni a sostegno delle Forze Armate

AgenPress – Bohdan Yermokhin, recentemente tornato in Ucraina dalla Russia, dove era stato deportato illegalmente dagli occupanti, ha creato una raccolta di canzoni a sostegno delle Forze armate ucraine (AFU).

Lo ha affermato l’avvocato di Yermokhin, Kateryna Bobrovska.

“Bohdan ha molti sogni. È una persona creativa che ha scritto molte canzoni a sostegno delle forze armate ucraine durante la prigionia. Fino al suo ritorno non potevo parlarne perché era pericoloso”.

Attualmente Bohdan e sua sorella Valeriia, 26 anni, che è diventata il suo tutore legale, si trovano a Kiev. Valeriia viveva con i suoi genitori nella città temporaneamente occupata di Mariupol prima del ritorno di Bohdan.

L’Ufficio del Commissario per i diritti umani della Verkhovna Rada ha fornito alloggio a Bohdan Yermokhin.

L’avvocato ha affermato che il Ministero dell’Istruzione ucraino stava aspettando il ritorno di Bohdan per recuperare i suoi certificati di istruzione, poiché gli archivi di Mariupol erano stati distrutti. Nel prossimo futuro Ermokhin intende riprendere gli studi per non dover saltare un anno accademico.

Secondo Bobrovska, prima dell’invasione russa, Bohdan studiava alla scuola professionale metallurgica di Mariupol.

“La storia di Bohdan Yermokhin è fantastica, come se vivessi in un film. Lottare per il tuo ritorno in un Paese aggressore è molto difficile. Il fatto che abbia resistito indica che in un certo senso è un eroe”, ha detto Bobrovska.

Ha condiviso alcuni degli episodi più terribili della vita di Bohdan all’inizio della guerra.

Durante il bombardamento a Mariupol, è stato salvato da un caro amico che lo aveva protetto con il suo corpo.

Bohdan ha anche assistito alla morte di una bambina di 10 anni, che aveva trovato gravemente ferita vicino al cadavere di sua madre, mentre consegnava l’acqua ai residenti della città.

Dopo essere stato portato con la forza da Mariupol in Russia, Yermokhin ha tentato senza successo di attraversare il confine bielorusso. Successivamente ha inviato una lettera al commissario per i diritti umani della Verkhovna Rada Dmytro Lubinets. A questo proposito il difensore civico ucraino ha cercato di contattare la commissaria russa per i diritti umani Tatyana Moskalkova, ma i suoi sforzi sono stati vani.

Si ricorda che Bohdan Yermokhin è un orfano della città temporaneamente occupata di Mariupol, nella regione di Donetsk, che era stato illegalmente deportato dagli occupanti russi nel territorio della Russia. Lì, Bohdan è stato costretto a ottenere un passaporto russo e gli è stato consegnato un avviso di leva militare, poiché avrebbe compiuto 18 anni il 19 novembre.