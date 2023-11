Qatar. al-Thani, “Le sfide che restano nei negoziati per rilascio ostaggi Hamas sono molto minori

AgenPress – Il primo ministro del Qatar afferma che le sfide che restano nei colloqui per liberare gli ostaggi presi da Hamas il 7 ottobre sono “molto minori”, rispetto alle sfide più grandi: sono più logistiche, sono più pratiche.

Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani ha aggiunto che sta crescendo la sua fiducia nella possibilità di raggiungere un accordo tra Israele e Hamas.

Il Washington Post riferisce che un accordo per il rilascio degli ostaggi mediato dagli Stati Uniti durante i colloqui in Qatar è imminente.

In un post su X, la portavoce del Consiglio di Sicurezza della Casa Bianca, Adrienne Watson, ha affermato che un accordo non è stato ancora raggiunto, ma “continuiamo a lavorare duro per ottenerlo”.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che prenderà in considerazione una tregua temporanea in cambio della restituzione degli ostaggi rapiti, ma ha escluso un cessate il fuoco totale.

Il Qatar ha svolto un ruolo di primo piano negli sforzi di mediazione per garantire il rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas a Gaza.

È stata coinvolta nei negoziati che hanno visto finora la liberazione di quattro persone: una madre e una figlia, di nazionalità americana, e due anziane donne israeliane.

Il piccolo stato del Golfo Arabo, ricco di gas, ospita la leadership politica di Hamas, che ha un ufficio nella capitale, Doha, dal 2012, guidata dal suo leader Ismail Haniyeh.

Lì, i funzionari di Hamas si sono incontrati con i diplomatici del Qatar del Ministero degli Affari Esteri per discutere del rilascio degli ostaggi.