Oms. L’ospedale al-Shifa di Gaza City è come una “zona della morte”. Rimangono 291 pazienti e 25 operatori sanitari.

La squadra umanitaria ha trovato una fossa comune all’ingresso, che secondo loro conteneva i corpi di 80 persone. Secondo il comunicato, l’ospedale, che nelle ultime sei settimane è rimasto senza acqua potabile, carburante, cibo o forniture mediche, presentava anche segni di bombardamenti e colpi di arma da fuoco.

Alcuni non possono o non vogliono lasciare Al-Shifa: rimangono 291 pazienti e 25 operatori sanitari. I danni e la mancanza di risorse chiave all’ospedale hanno fatto sì che “sostanzialmente smettesse di funzionare come struttura medica”, si legge nella dichiarazione dell’OMS, aggiungendo che i rifiuti medici e solidi erano ammucchiati nei corridoi. Le ferite di molti pazienti feriti erano gravemente infette a causa dell’assenza di misure igienico-sanitarie e di controllo delle infezioni in ospedale, ha affermato.

L’OMS ha affermato che sta cercando di organizzare l’evacuazione urgente dei restanti pazienti e del personale verso altre strutture a Gaza e ha ripetuto richieste di cessate il fuoco.