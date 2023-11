Oms. 31 neonati prematuri “molto malati” sono stati evacuati dall’ospedale Al-Shifa

Sono in programma ulteriori missioni per trasportare urgentemente i pazienti e il personale sanitario rimanenti fuori dall’ospedale Al-Shifa, in attesa che le parti in conflitto garantiscano un passaggio sicuro. Siamo profondamente commossi e colpiti dallo straordinario coraggio e dal servizio degli operatori sanitari di Gaza, che continuano a prestare servizio nelle circostanze più terribili e difficili. Siamo grati per la collaborazione con la Mezzaluna Rossa Palestinese, le Nazioni Unite e altri partner.