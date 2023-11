Alemanno: “Pronto a sfidare Meloni ad Atreju. L’alternativa siamo noi”

AgenPress. “Atreju? Il problema non si pone perché chi organizza non ci ha contattato. Qualora fossi invitato, ci andrei. Non temo confronti. Sono gli altri che hanno problemi a confrontarsi con me”.

A dirlo l’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno in un’intervista al quotidiano L’Identità.

“Meloni – continua – la prima a criticare la linea Draghi. Chi ci critica per un’alleanza con forze politiche con un passato diverso dal nostro dovrebbe fare autocritica sul fatto che oggi fa esattamente il contrario su quello che ha predicato alla gente quando era all’opposizione”.