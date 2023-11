Alemanno: “Non faremo un partito insieme a Rizzo, ma ci ritroviamo su diversi punti”

AgenPress. “Con Rizzo non faremo nessun partito insieme, ma ci ritroviamo su alcuni punti come la volontà di fare un processo di pace sia in Ucraina che in Medio Oriente. Stesso discorso vale per la critica all’eccessivo liberismo, così come sul ridare sovranità all’Italia rispetto ai diktat dell’Ue”.

A dirlo l’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno in un’intervista al quotidiano L’Identità.

Sul caso Ovadia, invece, chiarisce: “Ha avuto l’impressione di essere stato coinvolto nel processo di formazione di un movimento. C’è stato un equivoco, così come ci sono state pressioni da parte di coloro a cui non fa piacere la nascita di un movimento antisistema che parte da destra”.