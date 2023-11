Russia. Per Putin il “movimento LGBT internazionale è estremista”. Vietate tutte le manifestazioni

AgenPress – Il ministero della Giustizia russo ha presentato una mozione alla Corte Suprema del paese per etichettare quello che ha definito il “movimento pubblico internazionale LGBT” come estremista e per vietarne le manifestazioni in Russia, ha riferito venerdì l’agenzia di stampa statale TASS.

Lo scorso anno la Russia ha inasprito le sue leggi anti-LGBT, consentendo alle autorità di multare qualsiasi individuo o organizzazione ritenuta aver promosso l’omosessualità in pubblico, online o in film, libri o pubblicità.

Quella legge ampliava la precedente legge russa contro la propaganda LGBT che vietava la “dimostrazione” del comportamento LGBT ai bambini.

La TASS ha affermato che il Ministero della Giustizia “ha presentato una richiesta amministrativa per riconoscere il movimento pubblico internazionale LGBT come estremista e per vietarne l’attività sul territorio della Federazione Russa”. Non è stato immediatamente chiaro a cosa si riferisse il “movimento pubblico LGBT internazionale”, ma sembrava coprire qualsiasi tentativo di organizzare attività di difesa dei diritti LGBT in Russia.

L’etichetta di estremista è stata utilizzata in passato dalle autorità russe contro organizzazioni per i diritti umani e gruppi di opposizione come la Fondazione anticorruzione di Alexei Navalny.

La Corte Suprema esaminerà la mozione il 30 novembre. Il divieto renderebbe impossibile alle organizzazioni LGBT di operare e metterebbe gli attivisti e i dipendenti a rischio di procedimenti penali, ha detto il Mosca Times citando uno dei pochi attivisti LGBT ancora in Russia.