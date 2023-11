Israele indaga sugli stupri commessi dai terroristi Hamas durante gli attacchi del 7 ottobre

AgenPress – La polizia israeliana sta utilizzando prove forensi, video, testimonianze e interrogatori di sospetti per documentare casi di stupro nel corso degli attacchi di Hamas contro Israele del 7 ottobre.

Le donne e le ragazze coinvolte nella furia furono brutalizzate sessualmente, così come torturate fisicamente e uccise.

Il sovrintendente di polizia Dudi Katz ha affermato che gli agenti hanno raccolto più di 1.000 dichiarazioni e più di 60.000 video clip relativi agli attacchi che includono resoconti di persone che hanno riferito di aver visto donne violentate. Ha aggiunto che gli investigatori non hanno testimonianze di prima mano e non è chiaro se qualche vittima di stupro sia sopravvissuta.

Circa 1.200 israeliani furono uccisi e altri feriti quel giorno nei villaggi e nelle fattorie vicino a Gaza quando i militanti di Hamas attaccarono oltre confine con attacchi coordinati, prendendo più di 240 ostaggi e facendo precipitare l’attuale guerra. Secondo le autorità della Gaza controllata da Hamas, sono stati uccisi più di 11.000 palestinesi.

Il commissario di polizia Shabtai Yaakov ha affermato che l’indagine potrebbe potenzialmente portare a procedimenti giudiziari, ma per ora la documentazione è la missione principale.

Cochav Elkayam-Levy, esperto di diritto dei diritti umani presso l’Università Ebraica, ha formato una commissione civile con i colleghi per documentare le prove delle atrocità, temendo che mentre la guerra devasta Gaza e la vita di migliaia di palestinesi, il mondo sembra disposto a guardare oltre. la violenza contro le donne e le ragazze israeliane.

“Non sapremo mai tutto quello che è successo loro”, ha detto Elkayam-Levy. “Sappiamo che la maggior parte delle donne che sono state violentate e aggredite sessualmente sono state anche uccise.”

Ha fatto riferimento a una dichiarazione delle Nazioni Unite, appena una settimana dopo gli attacchi terroristici, che non menzionava la violenza sessuale.

“È molto peggio del semplice silenzio o di un insulto nei confronti di noi donne israeliane, dei nostri figli e del nostro popolo”, ha detto parlando delle Nazioni Unite. “Quando non riescono a riconoscerci, a riconoscere quello che è successo qui, stanno deludendo l’umanità”.

Un paramedico dell’Unità d’élite di salvataggio tattico speciale 669 ha detto di aver già incontrato tutti i tipi di vittime, ma la violenza del 7 ottobre era inimmaginabile.

Nel Kibbutz Be’eri, è andato di casa in casa alla ricerca di qualcuno ancora vivo dopo la carneficina e trovò i corpi di due giovani adolescenti in una camera da letto.

“Uno è sdraiato sul letto. Uno sul pavimento”. Il paramedico combattente, ha raccontato che la ragazza sul pavimento era a pancia in giù. Non aveva dubbi che l’adolescente fosse stata violentata, ma non sapeva se fosse morta prima.

“I suoi pantaloni sono abbassati fino alle ginocchia e c’è una ferita da proiettile sulla parte posteriore del collo vicino alla testa. C’è una pozza di sangue intorno alla sua testa e ci sono resti di sperma sulla parte inferiore della schiena.”

La ragazza sul letto aveva lividi su tutto il corpo e una ferita da proiettile al petto. “Si tratta di due ragazze che sono state appena uccise, giustiziate e forse violentate nella loro stessa camera da letto”.

Altri hanno riferito di orrori simili al festival musicale Nova , dove centinaia di giovani sono stati uccisi dai terroristi.

Rami Shmuel, uno degli organizzatori del festival, ha detto di aver visto le vittime donne senza vestiti mentre scappava, e non ha dubbi su quello che è successo.

“Le loro gambe erano divaricate e alcuni di loro sono stati massacrati. Sembrava che le donne fossero specificamente prese di mira per la violenza sessuale.

“Perché non hanno tolto i vestiti agli uomini? Solo donne, solo ragazze giovani, belle ragazze, perché?”

La polizia israeliana riconosce che le indagini potrebbero richiedere mesi, e Elkayam-Levy ha affermato che non è chiaro come o dove verranno gestiti i procedimenti giudiziari, anche se ha notato che alcune famiglie con doppia cittadinanza potrebbero cercare giustizia in paesi diversi da Israele e portare avanti casi in ambito internazionale.

Ma i funzionari hanno fornito una chiara finestra sulle prove che hanno raccolto in una conferenza stampa, che includeva una dichiarazione di una donna che ha assistito all’attacco del festival Nova dal suo nascondiglio il 7 ottobre.

“Hanno piegato qualcuno e ho capito che la stava violentando, e poi la stava passando a qualcun altro”, ha detto di ciò che ha visto la donna, che non è stata identificata.

“Era viva, stava in piedi e sanguinava dalla schiena. Ho visto che le tirava i capelli. Aveva lunghi capelli castani. L’ho visto tagliarle il seno e poi lo lanciava verso la strada, lo lanciava a qualcun altro e loro cominciavano a giocarci.”

Il testimone ha aggiunto: “Ricordo di aver visto un’altra persona violentarla e, mentre era ancora dentro di lei, le ha sparato alla testa”.