Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici. ORA No Limits

AgenPress. Sarà presentato lunedi 20 novembre alle ore 10 presso la sede del Comitato italiano paralimpico via Flaminia Nuivs 830, Roma il progetto della Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici (FISIP), ORA NO LIMITS, che vedrà impegnato il prossimo 26 novembre a Livigno il primo tetraplegico Ten Col Gianfranco Paglia, capitano del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, che si cimenterà in 1 ora di sciata continuativa, accompagnato a turno dai compagni di squadra sia della serie A e sia della serie B della Nazionale di sci nordico. È la prima volta in assoluto che un tetraplegico affronta questa sfida.

Lo scopo della manifestazione è quello di percorrere la maggior distanza possibile nel tempo limite di un’ora. Scaduto il tempo, si calcolerà quanti Km avrà percorso l’atleta. Lo scopo di tale attività ha un forte impatto sportivo e sociale veicolando il messaggio che la disabilità non deve essere vista come un limite, ma una risorsa dei nostri limiti che possono essere superati.

Saranno presenti, tra gli altri, il Sottosegretario alla Difesa Rauti, in vtc il Ministro alle disabilità Locatelli, il Presidente Cip Luca Pancalli, autorità militari e civili.