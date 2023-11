Borrell, dopo la guerra Gaza dovrebbe essere governata dall’autorità palestinese

AgenPress – Josep Borrell, vicepresidente della Commissione europea, afferma di aver incontrato il presidente dell’Autorità palestinese Mahmoud Abbas in un vertice sulla sicurezza regionale a Manama, in Bahrein, dove hanno discusso le modalità per porre fine ai combattimenti tra Israele e Hamas e la necessità di investire in un accordo a due. soluzione statale.

“Dobbiamo sostenere l’Autorità Palestinese per tornare a Gaza”, ha detto oggi Borrell su X, aggiungendo che si tratta di un obiettivo “a medio termine” in seguito alla necessità di aiuti a Gaza, alle pause umanitarie e al rilascio degli ostaggi. In un post separato, ha aggiunto che l’UE “farà la sua parte” nel “raddoppiare gli sforzi” per garantire la sicurezza sia ai palestinesi che agli israeliani.

L’Autorità Palestinese non ha più il controllo della Striscia di Gaza dal suo crollo nell’area nel 2007, dopo che Hamas vinse le elezioni locali e i militanti ne deposero l’autorità durante la battaglia di Gaza.