AgenPress – L’UE ha raggiunto un accordo per impedire lo sbarco delle navi piene di plastica nei porti dei paesi poveri.

I legislatori europei e gli Stati membri hanno concordato venerdì di vietare le esportazioni di rifiuti di plastica verso paesi al di fuori del gruppo OCSE composto da paesi prevalentemente ricchi a partire dalla metà del 2026. L’accordo arriva mentre i diplomatici si incontrano a Nairobi, in Kenya, per elaborare un trattato globale sull’inquinamento da plastica.

“L’UE si assumerà finalmente la responsabilità dei propri rifiuti di plastica vietandone l’esportazione verso i paesi non OCSE”, ha affermato Pernille Weiss, membro danese del Parlamento europeo del gruppo di centrodestra PPE, responsabile della proposta. “Ancora una volta, seguiamo la nostra visione secondo cui i rifiuti sono una risorsa quando sono gestiti correttamente, ma non dovrebbero in nessun caso causare danni all’ambiente o alla salute umana”.

Le norme, che devono essere formalmente approvate dal Consiglio europeo e dal Parlamento prima di entrare in vigore, stabiliscono controlli più severi sulle esportazioni di rifiuti di plastica verso i paesi ricchi e bloccano completamente le esportazioni verso i paesi non OCSE. Dopo cinque anni, i paesi che desiderano importare rifiuti di plastica dell’UE possono chiedere alla Commissione di revocare il divieto se dimostrano che li tratteranno bene.

La maggior parte della plastica gettata in Europa viene bruciata e meno di un terzo viene riciclata. Gli attivisti hanno espresso preoccupazione per il fatto che alcuni rifiuti di plastica spediti all’estero per il riciclaggio finiscano nelle discariche e nei corsi d’acqua.

Lauren Weir, attivista dell’Environmental Investigation Agency, ha dichiarato: “Sebbene si tratti di un miglioramento rispetto agli obblighi attuali, le prove dei danni e della necessità di un divieto totale dei rifiuti di plastica sono evidenti. Questo è un segnale che l’UE sta finalmente iniziando ad assumersi la responsabilità del proprio ruolo nell’emergenza globale dell’inquinamento da plastica”.

Le regole implicano che alcune forme di rifiuti diversi dalla plastica possono ancora essere spedite verso paesi non OCSE se soddisfano determinati criteri sociali e ambientali.

La legge potrebbe anche portare ad un aumento dei rifiuti spediti verso i paesi OCSE come la Turchia.

Sedat Gündoğdu, ricercatore di microplastiche presso l’Università di Çukurova in Turchia, ha dichiarato: “Il divieto delle esportazioni di rifiuti di plastica verso paesi non OCSE è una decisione significativa. Tuttavia, è deludente non vedere un divieto totale di esportazione delle spedizioni – e nemmeno un divieto sui rifiuti di plastica pericolosi e misti – verso la Turchia, che è sia il più grande importatore di rifiuti di plastica nell’UE che un membro dell’OCSE”.