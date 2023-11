Ucraina. 4.337 cittadini ucraini (3.574 militari e 763 civili) sono ancora prigionieri in Russia

AgenPress – La Commissione per l’accertamento della privazione della libertà personale a seguito dell’aggressione armata della Russia contro l’Ucraina ha confermato che 4.337 cittadini ucraini, tra cui 3.574 militari e 763 civili, rimangono prigionieri in Russia.

Lo ha detto il vice primo ministro ucraino e ministro per la Reintegrazione dei territori temporaneamente occupati, Iryna Vereshchuk, in una riunione del ministero, riferendosi al sito web del Ministero per la Reintegrazione .

“Fino ad oggi, la commissione ha tenuto otto riunioni. Sulla base dei risultati, è stato stabilito il fatto di privazione della libertà in relazione a 4.337 persone (3.574 militari e 763 civili). Sulla base dei risultati delle riunioni della commissione, i dati rilevanti sono sono iscritte nel registro unificato delle persone per le quali è stato accertato il fatto di privazione della libertà personale a seguito di un’aggressione armata contro l’Ucraina. Come amministratore di questo registro è stato scelto l’Ufficio nazionale d’informazione del Ministero della reintegrazione”.

Secondo il Ministero per la Reintegrazione, alle persone liberate dalla prigionia, nonché alle famiglie dei prigionieri di guerra, degli ostaggi civili e dei prigionieri politici sono già stati versati 422 milioni di UAH.

La commissione è stata istituita ai sensi della legge n. 2010-IX, entrata in vigore il 19 novembre 2022. È composta da 18 membri (tra cui cinque rappresentanti di ONG). Opera sotto il Ministero della Reintegrazione.