The Economist. Trump è il più grande pericolo mondiale. Audio: sarei andato all’assalto del Congresso

AgenPress – Diversi sondaggi lo danno davanti al presidente Joe Biden negli stati indecisi. In uno, secondo il New York Times , il 59% degli elettori si fidava di lui per quanto riguarda l’economia, rispetto al solo 37% di Biden che è in difficoltà nei sondaggi. Secondo le rilevazioni di Marquette Law School, il presidente è indietro a tutti e tre i maggiori candidati repubblicani alla Casa Bianca. Nikki Haley lo batterebbe con 10 punti di vantaggio, 55% contro il 45%. Donald Trump lo batterebbe con il 52% delle preferenze a fronte del 48% di Biden. Anche Ron DeSantis è avanti, anche se di misura. Il governatore della Florida ha infatti il 51% delle preferenze e Biden il 49%.

Almeno alle primarie, le cause civili e penali hanno solo rafforzato Trump. Per decenni i democratici hanno fatto affidamento sul sostegno degli elettori neri e ispanici, ma un numero significativo sta abbandonando il partito.

Ma Donald Trump rappresenta il “più grande pericolo” mondiale nel 2024, scrive The Economist, avvisando che un “secondo mandato di Trump sarebbe una svolta diversa dalla prima” e ricordando che il “destino del mondo” dipenderà dalle schede elettorali di “decine di migliaia di elettori solo in una manciata di stati” nelle elezioni presidenziali del 2024. Una sua vittoria incoraggerebbe Vladimir Putin e Xi Jinping e sarebbe la “più grande minaccia” per gli stessi Stati Uniti.

“La Cina e i suoi amici – sostiene The Economist nella sua guida annuale World Ahead’ – si rallegrerebbero della prova che la democrazia americana è disfunzionale” e Pechino “potrebbe facilmente sbagliare i calcoli su Taiwan, con conseguenze catastrofiche”. Inoltre il presidente russo “avrebbe un incentivo a continuare a combattere in Ucraina e a eliminare paesi ex sovietici come la Moldavia o gli Stati baltici”.

Ma la “più grande minaccia” che Trump rappresenta “è per il suo stesso Paese”. L'”autorità morale” degli Stati Uniti diminuirebbe “perché l’America lo avrà votato pur conoscendo il peggio”. Mentre “perseguirà i suoi nemici”, Trump “farà la guerra a qualsiasi istituzione che si trovi sulla sua strada, compresi i tribunali e il Dipartimento di Giustizia”.

La Cnn ha diffuso un nuovo audio sul 6 gennaio 2021 che riferisce le parole di Trump riguardo l’assalto al Congresso. In un’intervista registrata per il libro del reporter di Abc Jonathan Karl, Tired of Winning, Trump ha affermato che se gli fosse stato permesso di andare in Campidoglio sarebbe stato “molto ben accolto” dalla folla. “Volevo tornare indietro. Stavo pensando di tornare indietro per risolvere il problema da solo. Ai servizi segreti l’idea non è piaciuta molto”, ha detto nell’intervista del marzo 2021, che potrebbe essere usata nel processo contro di lui.