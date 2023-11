Sciopero nazionale. Bari. Salvini orgoglioso che 20 mln di italiani possano muoversi. Proteste lavoratori Uil e Cgil

AgenPress – “Sono orgoglioso che oggi 20 milioni di italiani possano muoversi liberamente perché il diritto allo sciopero di una minoranza non può ledere il diritto al lavoro della maggioranza”.

Lo ha detto a Bari il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, dove una delegazione di circa 40 lavoratori e lavoratrici della Uil e della Cgil hanno protestano all’esterno del porto.

I sindacati contestano la precettazione decisa dal ministro in occasione dello sciopero generale. Domenico Ficco, segretario Cgil Bari, ha detto che “saremmo lieti di incontrarlo e regalargli una copia della Costituzione. Quello che è stato fatto dal ministro è un tentativo di limitare la libertà di manifestare un dissenso nel nostro Paese” Per Andrea Toma, della Uil, “lo sciopero è un grido di vita e le persone hanno bisogno di recuperare la loro dignità e il loro futuro”.

“Il diritto allo sciopero è sacrosanto, per lavoratrici e lavoratori, e nessuno lo mette né lo metterà in discussione. È altrettanto sacrosanto il diritto al lavoro, allo studio, alla mobilità, per milioni di italiani che hanno diritto di prendere i mezzi pubblici, i treni, gli autobus. Quindi oggi c’è un diritto di sciopero esercitato dalle 9 alle 13 ed è giusto che chi ritiene di aderire abbia aderito”.