Sciopero generale Cgil Uil. Adesso Basta!! “Cambiare la legge di bilancio e investire nei settori della conoscenza”

AgenPress – Al via lo sciopero e la manifestazione di Cgil e Uil per cambiare la manovra e le politiche economiche e sociali del governo Meloni. E’ consentito solo dalle 9 alle 13, secondo quanto stabilito dal Mit, mentre Landini ha fatto riscorso contro la precettazione.

Dopo la precettazione, per il settore dei trasporti, dai bus e metro ai treni – esclusi i voli che sono regolari – lo stop è di 4 ore, dalle 9 alle 13.

“Cambiare la legge di bilancio e investire nei settori della conoscenza”, è con questi obiettivi che la FLC CGIL, insieme alle Confederazioni di Cgil e Uil, ha proclamato per venerdì 17 novembre lo sciopero nazionale per l’intera giornata di tutto il personale di scuola, università, ricerca, AFAM, formazione professionale e scuola non statale.

Saremo con le lavoratrici e i lavoratori dei settori della conoscenza in tante città del Paese con manifestazioni regionali e territoriali e insieme alle studentesse e agli studenti che in quella stessa giornata si mobiliteranno.”, scrive la Cgil.

E’ la prima tappa della mobilitazione proclamata da Cgil e Uil: in tutto cinque giornate con scioperi e manifestazioni in 58 piazze, con oltre 100 presidi su base territoriale e regionale, che poi coinvolgeranno le regioni del Nord il 24 novembre e quelle del Sud il primo dicembre. Sicilia e Sardegna si fermeranno rispettivamente il 20 e il 27 novembre. Manifestazioni sono in programma a Firenze, Perugia, Ancona, Ascoli Piceno, Pesaro, Fermo, Macerata, Lanciano, Campobasso e Roma. Nella capitale l’appuntamento è in piazza del Popolo, con i segretari generali di Cgil e Uil, Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri, che prenderanno la parola sul palco dopo l’intervento di sei lavoratrici e lavoratori e due studenti. La mobilitazione è stata promossa dalle due confederazioni “per alzare i salari, per estendere i diritti e per contrastare una legge di bilancio che non ferma il drammatico impoverimento di lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati e non offre futuro ai giovani. A sostegno di un’altra politica economica, sociale e contrattuale, che non solo è possibile ma necessaria e urgente. Adesso basta!”.

Di seguito le piazze

Abruzzo

Lanciano (Chieti) | 9:45, manifestazione regionale con concentramento in Via Caduti di Nassiriya e comizio in Piazza Plebiscito dalle ore 10:40.

Basilicata

Matera | Manifestazione davanti l’Ospedale Madonna delle Grazie.

Potenza | Manifestazione in piazza Matteotti.

Calabria

Catanzaro | ore 10:00-12:30, presidio Corso Giuseppe Mazzini, 95 presso la Prefettura.

Cosenza | ore 10:00-12:30, presidio in Piazza XI Settembre presso la Prefettura.

Reggio Calabria | ore 10:00-12:30, presidio in Via Miraglia, 10 presso la Prefettura.

Campania

Napoli | ore 10:00, presidio in Piazza del Plebiscito davanti alla Prefettura.

Emilia Romagna

Bologna e Imola | ore 9:30, manifestazione a Piazza del Nettuno.

Ferrara | ore 10:00, manifestazione in Corso Ercole I D’Este.

Forlì-Cesena | ore 10:30, manifestazione a Piazza Ordelaffi.

Modena | ore 9:00, manifestazione a Piazza Primo Maggio.

Parma | ore 10:00, manifestazione a Piazza Garibaldi.

Piacenza | ore 9:30, manifestazione a Piazza Cavalli.

Ravenna | ore 10:00, manifestazione a Piazza XX Settembre.

Reggio Emilia | ore 9:00, manifestazione a Viale Montegrappa.

Rimini | ore 10:00, manifestazione a Piazza Tre Martiri.

Friuli Venezia Giulia

Udine | ore 8:00, presidio in Piazzale Cavedalis e corteo con le associazioni e movimenti degli studenti.

Gorizia e Trieste | ore 10:00, presidio in Via dell’Orologio (laterale Piazza Unità) a Trieste.

Pordenone | ore 9:30, volantinaggio presso gli istituti e presidio in Piazza del Popolo, 1 dinanzi la Prefettura.

Lazio

Roma | ore 9:30, manifestazione in Piazza del Popolo con Landini e Bombardieri.

Roma | ore 8:30, concentramento in Piazza Barberini e corteo con gli studenti fino a Piazza del Popolo.

Liguria

Genova | ore 9:00, manifestazione presso il terminal traghetti Piazzale dei Traghetti.

La Spezia | ore 10:00, presidio dalla Prefettura via Vittorio Emanuele 2.

Sanremo (Imperia) | ore 9:00, Via Escoffier.

Savona | ore 10.00, manifestazione presso il Palazzo della Provincia in Via IV novembre e successivo presidio dalla Prefettura Piazza Saffi.

Lombardia

Milano | ore 10:00 protesta davanti al Palazzo della Regione Lombardia. Alle 14.30 il presidio si sposterà sotto la Prefettura per le ragioni della formazione professionale.

Marche

Jesi (Ancona) | ore 9:30 raduno all’Arco Clementino e corteo fino a piazza Colocci.

Ascoli Piceno | ore 10:00 raduno in piazza Roma e corteo fino a piazza Ventidio Basso.

Fermo | ore 9:30 manifestazione a piazzale Azzolino.

Macerata | ore 9:30 manifestazione in piazza Cesare Battisti.

Pesaro | ore 10:00 manifestazione in piazza Lazzarini

Molise

Campobasso | ore 9:30 manifestazione in piazza Prefettura.

Piemonte

Torino | ore 10:00, presidio in Piazza Castello.

Alessandria | ore 9-12 presidio e volantinaggio portici tra Piazza Marconi e Piazza Garibaldi.

Cuneo | ore 10:00 manifestazione di fronte alla Prefettura.

Novara | ore 9:30 manifestazione in P.zza Gramsci.

Puglia

Bari | ore 9:30, manifestazione Piazza Massari, adiacente alla Prefettura.

BAT | ore 9:30 a Barletta, manifestazione presso la Prefettura.

Brindisi | ore 9:30, manifestazione Piazza Santa Teresa presso la Prefettura.

Foggia | ore 10:00, manifestazione Piazza Prefettura.

Lecce | ore 9:00, manifestazione Piazza Prefettura.

Taranto | ore 9:30, manifestazione in via Anfiteatro, davanti alla Prefettura.

Sardegna

Cagliari | ore 9:30, manifestazione in piazza del Carmine.

Sicilia

Palermo | Corteo che partirà da Piazza Ruggero Settimo (di fronte il Teatro Politeama) e si concluderà in Piazza del Parlamento, dove si terrà un presidio.

Toscana

Firenze | ore 9:00, concentramento in P.zza Indipendenza. Partenza del corteo ore 9:30. Comizio conclusivo in P.zza Santissima Annunziata. Il corteo seguirà un percorso lungo via XXVII Aprile, Via degli Arazzieri, Via Cavour, Via della Dogana, Via G. La Pira, Via Micheli e Via G. Capponi.

Trentino-Alto Adige

Bolzano | ore 10:30, manifestazione in Piazza Mazzini. La manifestazione proseguirà sino a Viale Principe Eugenio, dove i Segretari delle categorie sindacali saranno ricevuti al Commissariato del Governo.

Trento | ore 9:30, corteo con partenza da Piazza Fiera. La manifestazione si concluderà in Corso 3 Novembre con un presidio sotto il Commissariato del Governo.

Umbria

Perugia | ore 10:00, manifestazione regionale in Piazza della Repubblica.

Valle d’Aosta

Aosta | ore 10:00-12:00 manifestazione/presidio in Piazza Deffeyes.

Veneto

Padova | ore 9:00, manifestazione con concentramento presso la stazione FS e arrivo del corteo a Piazza Antenore.