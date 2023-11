M.O. L’Iran non vuole che la guerra si estenda, ma minaccia di prendere in considerazione qualsiasi possibilità

AgenPress – “L’Iran ha usato canali nascosti per dire agli Stati Uniti che non vuole che la guerra si intensifichi, ma che il conflitto nella regione è ancora una possibilità se gli attacchi israeliani continuano”.

Lo ha detto il ministro degli esteri Hossein Amirabdollahian al Financial Times.

“In risposta agli Stati Uniti, abbiamo detto che l’Iran non vuole che la guerra si estenda, ma che, a causa dell’approccio adottato dagli Stati Uniti e da Israele nella regione, se i crimini contro il popolo di Gaza e della Cisgiordania non verranno fermati, qualsiasi possibilità potrebbe essere presa in considerazione, e un conflitto più ampio potrebbe rivelarsi inevitabile”.

Nel mese di ottobre, gli Stati Uniti hanno spostato due gruppi d’attacco di portaerei più vicini a Israele in una mossa in gran parte vista come un tentativo di scoraggiare ulteriori disordini nella regione.

“I nostri ufficiali militari sono dell’opinione che lo schieramento di portaerei statunitensi vicino alla nostra regione, che le rende accessibili, non sia un punto di forza per gli Stati Uniti. Piuttosto, li rende più vulnerabili a possibili attacchi”.