+Europa. Firma ora per chiedere al Presidente Mattarella di fermare il divieto sulla carne coltivata

AgenPress – Ieri il Parlamento ha scelto di votare una legge anti-scientifica, anti-europea e anti-italiana. Oggi chiediamo con ancora più forza al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella di non firmare il testo e rinviarlo in Parlamento.

Temi così delicati e fondamentali per il futuro del nostro Paese non possono essere affrontati come “feticci ideologici” buoni solo a fare propaganda.

Un divieto del genere vìola il principio costituzionale di libertà di iniziativa economica privata, oltre ad avere come effetto sostanziale quello di limitare lo sviluppo della ricerca scientifica nel nostro Paese. Questo disegno di legge si pone in contrasto con la libera circolazione delle merci in Europa, che è tra i capisaldi su cui si fonda l’UE.