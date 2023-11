Brindisi. Sequestrati circa 1.200 prodotti cosmetici pericolosi per la salute umana

AgenPress. Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale Brindisi nell’ambito di un più ampio piano predisposto per contrastare la contraffazione, tutelare il Made in Italy e controllare la sicurezza prodotti, hanno sottoposto a sequestro circa 1.200 cosmetici realizzati con una sostanza dichiarata nociva per la salute ed esposti in vendita in alcuni esercizi commerciali di Brindisi e Mesagne.

In particolare, in soli due punti vendita, i Finanzieri del Gruppo e della Compagnia Pronto Impiego di Brindisi, hanno individuato prodotti per la cura della persona realizzati utilizzando la sostanza “Lilial”, nota anche come “Butylphenyl Methylpropional”, la quale è stata vietata a partire da marzo 2022 in base al Regolamento UE 1902/2021.

Secondo il Comitato per la Valutazione dei Rischi dell’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche, questo ingrediente rientra nel novero delle sostanze ritenute pericolose e tossiche per la salute umana.

Tra i prodotti oggetto di sequestro si annoverano profumi, bagnoschiuma e deodoranti, oltreché fragranze per l’ambiente, la cui composizione chimica, in diversi casi, era stata artatamente occultata, mediante apposizione di una nuova etichetta, al fine di mascherare la reale composizione degli ingredienti.