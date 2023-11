Bandecchi (Ap), “Governo Meloni ostile alle istanze popolari”

AgenPress. “La precettazione e lo scontro con la piazza, dove ci sono lavoratori che avanzano richieste legate a salari, occupazione e povertà confermano l’ostilità del governo Meloni alle istanze popolari e occupazionali, rispetto alla quale ho da subito e per lungo tempo pungolato la maggioranza, proponendo il ‘lavoro di cittadinanza’, perchè condividevo la posizione secondo la quale non si possono pagare i giovani per stare sul divano di casa a oziare, ma era ed è chiaro che c’è un problema per chi non ce la fa ad arrivare a fine mese, problema rispetto al quale la politica non può mettere la testa sotto la sabbia e ignorare”.

Lo scrive in una nota il coordinatore nazionale di Alternativa Popolare e Sindaco di Terni Stefano Bandecchi. “Con il lavoro di cittadinanza faremmo lavorare chi ne ha bisogno e daremmo una mano ai Comuni a erogare quei servizi, come pulizia e decoro, di cui si sente il bisogno e che ci richiedono i cittadini. Questo governo, invece, non ascolta, pensa al premierato e non ai bisogni reali degli italiani”, conclude Bandecchi.