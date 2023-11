Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Basta morti sul lavoro”

AgenPress. “Le ultime notizie spiacevolmente ci riportano nuovi e mortali infortuni sul lavoro in Italia. E così quello che per la nostra Costituzione è il valore più prezioso, si trasforma in strumento e veicolo di morte. Tutto questo in un Paese che voglia dirsi civile o avanzato non è ammissibile.

Che fare in concreto per prevenire o limitare queste sciagure? In primo luogo si dia maggior impulso alle attività di formazione nelle imprese e di prevenzione ricordando che comunque una normativa severa anti infortuni esiste e che va messa in pratica.

Del pari si aumentino da parte di Ispettorato del Lavoro, Inail e autorità deputate i controlli le ispezioni in azienda per accertare la effettiva presenza ed applicazione delle norme anti infortuni. E per lanciare un messaggio di concretezza faccio mia una proposta di Confindustria ovvero defiscalizzare le spese e gli investimenti aziendali in attività di sicurezza sul lavoro, formazione e prevenzione”.

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.