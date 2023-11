AgenPress. Si è tenuta lunedì 13 novembre 2023, al Teatro Sala Umberto di Roma, la

seconda edizione di Rainbow Awards – Premio internazionale “Roma per i diritti Lgbtqia+”, il premio che in soli 2 anni è diventato un punto di riferimento per la comunità e che rappresenta un riconoscimento a personaggi della politica, della cultura, dello spettacolo, dello sport e del mondo digitale che si sono distinti per il loro operato a favore della promozione, tutela e rivendicazione dei diritti delle persone lgbtqia+. Un premio alla solidarietà, alla volontà, al coraggio e ai diritti. Una folla tra politici, scrittori, intellettuali, giornalisti, talent e attivisti si è accalcata per non perdere uno spettacolo che si è dimostrato la vera rivelazione dell’anno.

I Rainbow Awards – Premio internazionale “Roma per i diritti Lgbtqia+” rappresentano un ringraziamento per quanto è stato fatto per la comunità lgbtqia+ nel 2023, un premio al coraggio, alla professionalità, all’impegno profuso.

La serata di quest’anno è stata dedicata a Michela Murgia, figura di spicco molto cara alla comunità lgbtqia+. In rappresentanza della sua queer family erano presenti sul palco: Teresa Ciabatti, Lorenzo Terenzi (marito Michela Murgia), Francesco Leone (il figlio Michela Murgia che ha fatto un bellissimo discorso), Patrizia Renzi, Chiara Tagliaferri, Maria Luisa Frisa.

Tra i premiati: il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, Elly Schlein (segretaria del PD), Emma Bonino, Luca Paladini (consigliere regionale Lombardia e Portavoce dei Sentinelli), Vincenzo Schettini (docente di fisica e divulgatore), Giuseppe Fiorello (regista), Gabriele Pizzurro

(attore), Le Iene, la redazione de L’Espresso, Alba Parietti (conduttrice), Drusilla Foer, Nicolò Cerioni (rockstar stylist), Alessia Crocini (Famiglie Arcobaleno), Porpora Marcasciano (MIT), Alessandro Longobardi (Teatro Brancaccio), Pasquale Quaranta (giornalista La

Stampa), Riccardo Pirrone, Paolo Camilli e Francesco Rellini (Wonty Inclusive Media Factory e Kirweb Agency), Paolo Armelli e Daniele Biaggi (QUID), Fabio Mollo (regista), Giuseppe Bucci (regista), Jakub Jankto (calciatore del Cagliari), RID 96.8 FM – Radio Incontro Donna

come radio inclusiva.

“Ringrazio l’associazione Gaycs Lgbt+ per avermi conferito questo premio – ha dichiarato Michelle Marie Castiello, editore e CEO di RID 96.8 FM – Radio Incontro Donna – La nostra Radio oltre ad essere pink è diventata arcobaleno e questo ne è la prova!”

La direzione artistica e la conduzione curate dal duo artistico KarmaB. Le Karma B sono conosciute per le loro performance e apparizioni tv sfavillanti e di alto livello. Scoperte da Vladimir Luxuria, muovono i primi passi a Muccassassina. Da sempre impegnate nella promozione dei diritti della comunità lgbtqia+, si esibiscono nei teatri, nei club, nei pride italiani e non solo; negli ultimi anni sono state protagoniste di programmi televisivi tra cui

“Propaganda Live” e “Ciao Maschio”, dove sono apprezzate sia come performer

che come attiviste.

“Crediamo che i Rainbow Awards siano un evento non solo importante ma necessario – hanno dichiarato – In un momento in cui la comunità lgbtqia+ è invisibilizzata o, peggio, utilizzata come capro espiatorio, celebrare la nostra esistenza e resistenza, farlo insieme agli attivisti, ai nostri alleati e alle realtà che supportano la nostra lotta, è fondamentale. Oggi più che mai”.

Padrone di casa e maestro di cerimonie è stato il Presidente di Gaycs Adriano Bartolucci Proietti che dichiara: “Siamo giunti con orgoglio alla seconda edizione di questo premio importante e doveroso. E’ necessario rendere merito a tutti coloro che nel loro settore compiono azioni, rilasciano dichiarazioni, offrono prospettive, realizzano progetti meritevoli, utili alla comunità lgbtqia+. I Rainbow Awards in soli 2 anni sono già diventati un importante appuntamento per la comunità e vogliono affermarsi sempre di più come osservatorio attento e vigile su tutto quello che aiuta la nostra causa.

Sono per fortuna sempre di più le personalità che contribuiscono e sostengono la comunità lgbtqia+. Esseri umani che non si risparmiano nel loro agire a favore dell’inclusione e del raggiungimento di una società più giusta. Persone che attraverso la loro sapienza, professionalità o semplicemente con la propria militanza hanno lasciato un segno indelebile e fornito strumenti utili per il raggiungimento dei nostri obiettivi di evoluzione e progresso condiviso. Il 2023 è stato un anno molto significativo per la comunità lgbtqia+ e noi lo celebriamo e raccontiamo attraverso i premi assegnati.”

L’evento è ideato e promosso Gaycs Lgbt Aps, l’associazione che organizza gli “Italian Gaymes”, la DRUSILLA CUP, il FLAG, Festival del Cinema e della Letteratura Arcobaleno a Piazza Vittorio e che ha organizzato i “Roma EuroGames” del 2019. L’associazione inoltre è leader in Italia nella realizzazione di progetti finanziati dalla Commissione Europea attraverso Erasmus + Asse Sport.