San Francisco. Xi Jinping annuncia la riapertura di una nuova “diplomazia dei panda” con gli Usa

AgenPress – “Mi è stato detto che molti americani, soprattutto bambini, erano davvero riluttanti a dire addio ai panda e sono andati allo zoo per salutarli”.

Lo ha detto Xi Jinping parlando alla cena di gala presso l’Hyatt Regency di San Francisco, promosso dalla comunità business Usa-Cina, annunciando la riapertura di una nuova stagione con gli Usa della “diplomazia dei panda”, un’iniziativa ultradecennale che ha visto Pechino regalare o prestare i rari orsetti a numerosi zoo americani, proprio quando la scorsa settimana, rimandando i suoi tre panda giganti in patria, lo Smithsonian National Zoo di Washington ha chiuso la sua esperienza lunga più di 50 anni.

“Ho anche appreso che lo zoo di San Diego e i californiani non vedono l’ora di accogliere nuovamente i panda. I panda sono da tempo messaggeri di amicizia. Siamo pronti a continuare la nostra cooperazione con gli Stati Uniti sulla conservazione dei panda e a fare del nostro meglio per soddisfare i desideri dei californiani in modo da approfondire i legami di amicizia tra i nostri popoli.”