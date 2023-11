San Francisco. Incontro tra Biden e Xi. “La competizione non sfoci in conflitto”. “Il mondo è abbastanza grande per entrambi”

AgenPress – Disgelo tra Joe Biden e Xi Jinping a San Francisco a tutti i livelli, anche militari, per, ha detto il presidente americano all’omologo cinese, “fare in modo che la competizione non sfoci in conflitto” e “gestire responsabilmente la competizione” fra i due Paesi.

L’incontro è durato quattro ore. Xi Jinping ha definito la partnership tra Stati Uniti e Cina “la relazione bilaterale più importante al mondo” e ha affermato che lui e Joe Biden “si assumono pesanti responsabilità per i due popoli, per il mondo e per la storia”.

Dopo alcuni anni di tensioni crescenti i due Paesi sono tornati a parlarsi in modo diretto e a cercare di trovare un equilibrio. Xi ha detto a Biden che è “non realistico” che ognuna delle due super potenze militari e economiche possa pensare di “rimodellare l’altra”. “Il mondo è abbastanza grande – è stato il messaggio emerso durante il bilaterale – perché entrambi i Paesi possano avere successo”.

“Pace e sviluppo globali” sono i due binari del vertice indicati da Pechino alla vigilia dell’incontro, il primo di persona dopo un anno ma il settimo tra i due leader, che si conoscono dal 2011, quando entrambi erano vicepresidenti. “Il mondo è abbastanza grande per la convivenza e per il successo di Cina e Stati Uniti – ha detto infatti Xi incontrando Biden -: le relazioni bilaterali fra i due Paesi sono le più importanti e sarebbe irrealistico per una delle parti cercare di rimodellare l’altra”. Per Stati Uniti e Cina “voltarsi le spalle non è un’opzione”, ha aggiunto il presidente cinese, sottolineando come le relazioni fra i due Paesi non siano mai state facili “negli ultimi 50 anni” e come, pur dovendo affrontare diversi problemi siano sempre “andate avanti”.

“La Cina non ha alcun piano per sostituire gli Stati Uniti e gli Usa non dovrebbero avere piani per sopprimere la Cina: i due Paesi dovrebbero promuovere una cooperazione reciprocamente vantaggiosa”, ha quindi spiegato Xi.

Biden ha sottolineato il valore del fatto che i due leader si siano parlati di persona, affermando che: “Non c’è alternativa alle discussioni faccia a faccia”. “Dobbiamo fare in modo che la competizione non sfoci in un conflitto”, ha aggiunto Biden. “E dobbiamo anche gestirla in modo responsabile… e lavorare insieme quando riteniamo che sia nel nostro interesse farlo”.

Prima dell’incontro, Xi e Biden si sono impegnati a cooperare più strettamente per combattere il cambiamento climatico. Entrambi i Paesi hanno dichiarato che si impegneranno a fornire contributi nazionali determinati “a livello economico” per tutti i gas serra. Ci sarà una collaborazione forte nella battaglia sul traffico di fentanyl, lo psicofarmaco che sta provocando migliaia di vittime nei due Paesi, e che negli Stati Uniti è diventato emergenza sociale.

“Xi Jinping è un dittatore nel senso che è colui che è alla guida di un Paese comunista”, ha detto Joe Biden al termine della conferenza stampa. Biden ha messo in evidenza con il presidente cinese “l’universalità dei diritti umani e la responsabilità di tutti i Paesi a rispettare gli impegni internazionali sui diritti umani”. La Casa

Bianca sottlinea che il presidente Usa ha sollevato i suoi timori sugli abusi dei diritti umani della Cina, inclusi quelli nello Xinjiang, in Tibet e a Hong Kong.

“Non siamo sempre stati d’accordo, il che non è stata una sorpresa per nessuno, ma i nostri incontri sono sempre stati sinceri, diretti e utili. Non ho mai dubitato di quello che mi hai detto in termini di sincerità con cui parli”, ha detto Biden. Ha concluso il suo discorso dicendo a Xi: “Bentornato”.

“Per due grandi paesi come la Cina e gli Stati Uniti, voltarsi le spalle a vicenda non è un’opzione”, ha detto Xi, parlando in mandarino, a Biden.

“Non è realistico che una parte rimodelli l’altra, e il conflitto e lo scontro hanno conseguenze insopportabili per entrambe le parti”, ha continuato Xi.

“È un fatto oggettivo che Cina e Stati Uniti siano diversi per storia, cultura, sistema sociale e percorsi di sviluppo”, ha affermato. “Tuttavia, finché si rispettano a vicenda, coesistono in pace e perseguono una cooperazione vantaggiosa per tutti, saranno pienamente in grado di superare le differenze e trovare il modo giusto affinché i due principali paesi possano andare d’accordo. Ci credo fermamente. in un futuro promettente delle relazioni bilaterali.”

Fentanil, intelligenza artificiale, cambiamento climatico, Medio Oriente e Taiwan sono stati tra gli argomenti discussi nell’incontro di quattro ore di Biden con Xi, secondo un alto funzionario dell’amministrazione Biden che ha poi informato i giornalisti.

Sul fentanil, un oppioide sintetico ultra letale che è diventato pervasivo in alcune parti degli Stati Uniti, “Il presidente ha sostanzialmente detto: ‘Guarda, questo è uno dei peggiori problemi di droga che gli Stati Uniti abbiano mai affrontato'”, ha detto il funzionario.

È stato elaborato un piano tra Stati Uniti e Cina per frenare le aziende cinesi che producono “precursori” del fentanil e per limitare l’accesso alle forniture necessarie, ha detto il funzionario.

Il presidente Xi Jinping ha espresso vicinanza agli Usa per i danni sociali causati dal Fentanyl, l’oppiaceo in prevalenza sintetizzato in Cina. “Vorrei farvi sapere che la Cina è profondamente solidale con il popolo americano, soprattutto con i giovani, per le sofferenze che il Fentanyl ha inflitto loro”, ha detto Xi, intervenendo a San Francisco alla cena di gala della comunità business Usa Cina. “Il presidente Biden e io abbiamo concordato di istituire un gruppo di lavoro sulla lotta al narcotraffico per promuovere la nostra cooperazione e aiutare gli Stati Uniti a contrastare l’abuso di droga”, ha aggiunto il leader cinese. In cambio dell’aiuto di Pechino, Washington potrebbe revocare le sanzioni contro l’istituto di scienze forensi, accusato di collaborare alla repressione degli uiguri nello Xinjiang.