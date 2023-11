Lite davanti a Palazzo Chigi, Prandini (Coldiretti): “Della Vedova ha orchestrato tutto”

AgenPress. “Della Vedova ha strumentalizzato il racconto, per lui è opportunità di visibilità che altrimenti non avrebbe mai avuto. Non c’è stata alcuna aggressione nei suoi confronti, solo una piccola spinta nell’allontanarlo: possono testimoniarlo i video e le forze dell’ordine. Mi viene il dubbio che sia stato tutto orchestrato da lui. Questo è decadimento delle istituzioni, dovrebbe dimettersi dal Parlamento”.

Lo ha dichiarato Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, intervenuto a “ZTL”, programma condotto da Francesco Borgonovo su Radio Giornale Radio.

“L’On. Della Vedova si è recato verso la nostra manifestazione, vicino a Palazzo Chigi, e con atteggiamenti fortemente provocatori ha esibito dei cartelli con la scritta ‘coltivate ignoranza’. A quel punto sono andato verso di lui e gli ho detto quello che penso sulla sua figura e sulla sua attività di politico – ha aggiunto Prandini –. Magi era lì con lui e provocava, invitandomi allo scontro fisico, ci hanno separato le forze dell’ordine. Quello che l’onorevole si augurava non è avvenuto”.

“Se Della Vedova chiede scusa per i cartelloni che ha esposto sono disposto a incontrarlo e chiarire, ma non posso accettare che si insulti il lavoro degli agricoltori e si denigri quello che noi facciamo ogni giorno”, ha concluso Prandini.