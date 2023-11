Gaza. Ritrovato il corpo di Yehudit Weiss, 65 anni, malata di tumore al seno. Era tra gli ostaggi di Hamas

AgenPress – L’IDF ha annunciato che il corpo di Yehudit Weiss, rapito dall’organizzazione terroristica Hamas, è stato estratto dalle truppe dell’IDF da una struttura adiacente all’ospedale Shifa nella Striscia di Gaza e trasferito in territorio israeliano.

Yehudit, 65 anni, era una delle circa 240 persone rapite dall’organizzazione terroristica Hamas il 7 ottobre e da allora detenute a Gaza. Prima del suo rapimento era stata sottoposta a radioterapia per cancro al seno.

Nella struttura in cui si trovava Yehudit è stato rinvenuto anche equipaggiamento militare, tra cui fucili Kalashnikov e giochi di ruolo.

A seguito di un processo di identificazione condotto da personale medico militare e rabbinato, insieme all’Istituto di medicina legale e alla polizia israeliana, i rappresentanti dell’IDF e della polizia israeliana hanno informato la famiglia di Yehudit Weiss, che è stata rapita dalla sua casa a Be’eri lo scorso ottobre. 7° dall’organizzazione terroristica Hamas, che è stata dichiarata morta.

“L’IDF invia le sue più sentite condoglianze alla famiglia”, ha affermato l’IDF. “Il compito nazionale davanti ai nostri occhi è localizzare i dispersi e riportare a casa le persone rapite. L’IDF sta operando a fianco e in pieno coordinamento con le pertinenti istituzioni nazionali e di sicurezza per perseguire questi compiti. Non cesseremo dalla missione fino a quando sarà completato”.