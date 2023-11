Codacons su Black Friday – spesa da 4 miliardi di euro

AgenPress. Almeno 4 italiani su 10 approfitteranno del Black Friday per fare acquisti a prezzi scontati, ma soprattutto per anticipare i regali di Natale, dando vita a un giro d’affari che quest’anno sfonderà la soglia dei 4 miliardi di euro. Lo afferma il Codacons alla vigilia della partenza del periodo di offerte e promozioni che scatterà domani 17 novembre per andare avanti fino al 27 novembre.

Il 42% dei cittadini acquisterà con certezza almeno un prodotto durante il periodo di sconti, ma se si considera anche la fetta di “indecisi” e di coloro che valuteranno all’ultimo se aderire o meno alle offerte, la percentuale degli interessati balza all’80% – stima il Codacons – Cresce la propensione alla spesa, con il giro d’affari del Black Friday che supererà quest’anno quota 4 miliardi di euro, in aumento del +15% sul 2022. Un incremento che, tuttavia, non deve trarre in inganno: per difendersi dal caro-vita e dagli aumenti dei prezzi al dettaglio, i consumatori sostanzialmente spostano gli acquisti di Natale a novembre, in modo da anticipare i regali sfruttando gli sconti. In base alle previsioni del Codacons, ben 1 acquisto su 2 effettuato durante il Black Friday sarà un regalo di Natale anticipato.

In testa alla classifica dei prodotti più gettonati durante il Black Friday ci sarà anche quest’anno l’elettronica e l’hi-tech, comparto dove il 65% circa dei consumatori è intenzionato a fare almeno un acquisto – analizza l’associazione – Cresce l’interesse per il settore abbigliamento, calzature e accessori, che coinvolgerà il 58% dei cittadini che approfitteranno degli sconti, e quello della salute e prodotti di bellezza (30%).

Infine il Codacons mette in guardia i consumatori da possibili truffe durante il Black Friday, sempre in agguato specie quando si compra sul web, e diffonde i consigli utili per evitare fregature e brutte sorprese:

– Acquistate solo da siti Internet sicuri, protetti da sistemi di sicurezza internazionali, riconoscibili dalla presenza del lucchetto nella barra di indirizzo.

– Acquistate solo da venditori sicuri. Controllare che nei feedback siano riportati correttamente i dati della società titolare dell’attività commerciale.

– Confrontate sempre i prezzi, sia online sia nei negozi fisici. Attenzione agli sconti troppo elevati.

– Controllate che sia riportato oltre al prezzo iniziale del prodotto anche quello finale, comprensivo di spese di spedizione o tasse.

– Controllate la data di spedizione e verificare sempre da dove viene spedito il prodotto.

– Conservate sempre una copia dell’ordine effettuato e verificate che esista la possibilità di disdirlo senza pagamento di penali.

– Sul web pagate o tramite paypal o carte prepagate (meglio evitare bonifici o carte di credito), e non comunicate mai i vostri dati personali, sia via telefono, sia via mail. Non inserite mai dati privati online.

– Ricordare che per legge la merce si può restituire quando si acquista fuori dagli esercizi commerciali fisici entro 14 giorni.

– Per gli acquisti online verificare le condizioni di recesso applicate dal venditore online e ricordate che la garanzia vale anche per i prodotti acquistati online.

– Se il prodotto o il servizio acquistato hanno un difetto di conformità o di produzione avete dritto alla sostituzione o al rimborso.