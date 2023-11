Carne coltivata, Amendola (Pd): “No a provvedimento ideologico della destra, solidarietà a Magi e Della Vedova (+Europa) per l’aggressione subita”

AgenPress. “Ho votato no al provvedimento ideologico della destra sulla carne coltivata, contro le scelte europee e contro la scienza. La ricerca non si ferma di fronte al sovranismo, perché abbiamo il dovere di immaginare soluzioni sostenibili per nutrire un pianeta sempre più popolato”.

Così, su twitter, il deputato dem Enzo Amendola che aggiunge: “Solidarietà a Benedetto Della Vedova e Riccardo Magi di Più Europa per l’aggressione indegna ricevuta in piazza, mentre si opponevano a questo provvedimento ideologico del Governo”.