Ricci (Pd): “Gravissimo in un Paese democratico tentare di impedire di esercitare diritto allo sciopero”

AgenPress. “Non c’è una categoria che sta difendendo questa legge di bilancio: è criticata dagli industriali, le associazioni delle piccole imprese non mi pare che siano entusiaste, i sindacati scioperano e sciopereranno nonostante i tentativi goffi per impedire uno sciopero in un Paese democratico”: così Matteo Ricci, primo cittadino di Pesaro, coordinatore dei sindaci dem, presidente di ALI-Autonomie Locali Italiane, intervenendo a DiMartedì, in onda su La7.

“Cercare di impedire di esercitare il diritto allo sciopero, nel 2023, è molto grave”, prosegue Ricci. “Ma, al di là di questo, che pure è gravissimo, non c’è una categoria, in Italia, che giudichi positivamente la legge di bilancio del Governo Meloni”, conclude Ricci.