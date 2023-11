Previsioni Meteo del giorno 16 Novembre 2023

AL CENTRO – Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio isolati rovesci sulla Toscana, tempo invariato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo uggioso con cieli irregolarmente coperti e locali precipitazioni tra Toscana, Umbria e Lazio.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio velature in transito su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli poco nuvolosi. Precipitazioni in arrivo sulla Campania nella notte.