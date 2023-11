Gaza. Hamas accetta accordo con Israele per rilascio 50 ostaggi in cambio di 3 giorni di tregua

AgenPress – Hamas ha accettato le linee generali di un accordo con Israele che prevede il rilascio di circa 50 ostaggi in cambio di una tregua di tre giorni nella Striscia di Gaza. Lo riporta la Reuters. In linea con l’accordo, Israele dovrà anche rilasciare alcune donne e bambini palestinesi dalle carceri israeliane e aumentare la quantità di assistenza umanitaria consentita nell’enclave palestinese.

I mediatori del Qatar avevano cercato di negoziare un accordo tra Hamas e Israele che includeva il rilascio di circa 50 ostaggi civili da Gaza in cambio di un cessate il fuoco di tre giorni, secondo un funzionario informato sui negoziati.

Segnerebbe il più grande rilascio di ostaggi tenuti da Hamas da quando il gruppo militante palestinese ha fatto irruzione oltre il confine di Gaza, ha attaccato parti di Israele e ha preso ostaggi nell’enclave.

La portata dei negoziati guidati dal Qatar è cambiata significativamente nelle ultime settimane, ma il fatto che i colloqui si concentrino ora sul rilascio di 50 prigionieri civili in cambio di una tregua di tre giorni e che Hamas abbia accettato le linee generali dell’accordo non sono stati segnalati prima.

Il ricco stato del Golfo del Qatar, che ha ambiziosi obiettivi di politica estera, ha una linea di comunicazione diretta con Hamas e Israele. In precedenza ha contribuito a mediare le tregue tra i due.

Un simile accordo richiederebbe che Hamas consegni un elenco completo dei restanti ostaggi civili viventi detenuti a Gaza.

Il Qatar, dove Hamas gestisce un ufficio politico, ha condotto la mediazione tra il gruppo militante e i funzionari israeliani per il rilascio di oltre 240 ostaggi. Sono stati presi dai militanti di Hamas quando hanno invaso Israele il 7 ottobre. Israele afferma che 1.200 persone sono state uccise durante la furia.

Il ministro israeliano Benny Gantz, membro del gabinetto di guerra, ha dichiarato mercoledì in una conferenza stampa: “Anche se dovessimo sospendere i combattimenti per restituire i nostri ostaggi, non potremo fermare i combattimenti e la guerra finché non raggiungeremo i nostri obiettivi”.