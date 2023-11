Bombardieri (UIL): “Precettazione atto di squadrismo politico, da Meloni solo silenzio”

AgenPress. “Per la prima volta nella storia della Repubblica si interviene con una precettazione contro uno sciopero generale. È atto di squadrismo politico, Salvini si assume la responsabilità di un atto contro la Costituzione, lo fa per non parlare dei temi della manovra: è propaganda contro diritto riconosciuto in Costituzione. Noi il 17 scenderemo comunque in piazza”.

Lo ha dichiarato Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della UIL, intervenuto a “L’Attimo fuggente”, programma condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Bardi su Radio Giornale Radio.

“Il Presidente del Consiglio non ha detto una sola parola sulla vicenda – ha aggiunto Bombardieri –. Il nostro è sciopero contro il governo, non contro i cittadini. Salvini dice che hanno migliorato proposta su pensioni rispetto alla Fornero? Evidentemente non ha letto allegati alla manovra, forse è il caso che Giorgetti gli faccia un disegnino. Dal governo narrazione fatta di propaganda e di bugie. Rispetto alla precettazione della Commissione di Garanzia noi andremo avanti comunque per rivendicare alcune scelte sul lavoro”.