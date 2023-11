Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Fondata critica della Corte dei Conti”

AgenPress. Ho letto con attenzione le posizioni e le valutazioni del Presidente della Corte dei Conti dott. Carlino il quale pur riconoscendo la ristrettezza dei margini di manovra e che comunque sono stati fatti investimenti sulla sanità pubblica, tuttavia non sono sufficienti a garantire adeguati standard di efficienza.

In poche parole bisogna investire di più. Del pari deve far riflettere la presa di posizione del Presidente di Confindustria Carlo Bonomi il quale ha ravvisato nella legge di bilancio pochi investimenti e scarsità di prospettive e dunque più ombre che luci. Una finanziaria insomma poco coraggiosa e dal braccino corto”. Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.