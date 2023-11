Pnrr. Ue, sulla messa in opera, l’Italia è uno dei Paesi in prima fila. Fino ad oggi ha ricevuto 85,4 mld di euro

AgenPress – “Stiamo lavorando a stretto contatto e in modo proficuo con le autorità italiane e continuiamo a discutere in modo costruttivo sul piano rivisto, che include un capitolo RePower”. E’ quanto spiega una portavoce della Commissione Ue in merito all’esame della revisione del Pnrr italiano.

“Inoltre, abbiamo ricevuto la quarta richiesta di pagamento dell’Italia. La Commissione continua a discutere in modo costruttivo con le autorità italiane e sta valutando la richiesta; seguiranno poi le consuete procedure del Consiglio”, spiega ancora il portavoce sottolineando: “sulla messa in opera del Pnrr, l’Italia è uno dei Paesi in prima fila”.

“Ad oggi l’Italia ha già ricevuto 85,4 miliardi di euro di fondi del Recovery and Resilience Fund. L’Italia è il principale beneficiario dei fondi del Recovery in termini assoluti, con 191,6 miliardi di euro a sostegno di un’ampia gamma di riforme e investimenti trasformativi”.

Soddisfatto Raffaele Fitto, l ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr.

“La Commissione europea conferma che l’Italia è tra i Paesi in prima fila nell’attuazione del Pnrr e che il lavoro con le Autorità italiane continua in maniera proficua e costruttiva. Bene cosi. Andiamo avanti su questa strada”.