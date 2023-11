Parte da Roma il tour di Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale

Al Teatro Ghione musica & parole per raccontare i più grandi successi dei Matia Bazar con la partenza di “40 anni di Vacanze Romane”

AgenPress. Un tour di musica & parole per Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale che il prossimo Venerdì 17 novembre alle 20.45 al Teatro Ghione di Roma debuttano con il loro Tour “40 anni di Vacanze Romane”, per festeggiare i 40 anni del noto brano dei Matia Bazar (composto proprio dallo stesso Marrale).

Un lungo viaggio in musica per raccontare la storia di una meravigliosa carrellata di successi del gruppo di cui Silvia è stata front woman per molti anni e Carlo tra i fondatori e autori dei più amati brani della band. Uno show, per la regia di Gibo Borghesani, nel quale i due artisti raccontano, tra aneddoti e canzoni, la loro storia nel gruppo attraverso brani come Vacanze Romane, Stasera che sera, Per un’ora d’amore, Solo tu, Mister Mandarino, C’è tutto un mondo intorno, Ti sento e Brivido caldo fino al più recente Messaggio d’amore che ha visto i Matia Bazar trionfare, con la voce di Silvia Mezzanotte, per la seconda volta al Festival di Sanremo edizione 2002. Un momento particolarmente favorevole per i 2 artisti che continuano a raggiungere grandissimi risultati. Dopo i numerosissimi concerti effettuati nell’estate appena passata, i 2 Artisti hanno ricevuto lo scorso 10 novembre, la medaglia d’oro “Maison des Artistes” presso l’università degli studi “La Sapienza” di Roma, proprio in virtù di un successo e di una affermazione nel panorama musicale, che continua nel tempo. Inoltre è dei primi di novembre la pubblicazione del nuovo singolo di Bob Sinclar “Ti Sento” (remix del noto brano dei Matia Bazar).

Questo nuovo progetto musicale – che è già un successo mondiale – è stato realizzato dal noto disc jokey e produttore discografico francese grazie all’autorizzazione concessa da Carlo Marrale, compositore delle musiche del brano. “Io e Carlo, racconta Silvia Mezzanotte, abbiamo vissuto il mondo Matia Bazar in modo parallelo, in tempi diversi. Ma quando abbiamo cominciato a cantare insieme ci siamo riconosciuti, come chi ha già fatto un pezzo di strada mano nella mano. D’altronde furono Carlo e Giancarlo Golzi a venirmi ad ascoltare nel lontano 1999, prima di propormi di diventare la voce del gruppo. Quando io e Carlo si siamo rincontrati anni dopo abbiamo pensato che fosse il momento giusto per raccontare la nostra storia, tra episodi inediti e ricordi che svelano più di 40 anni della vita di una band che ha calcato i palcoscenici più celebri del mondo”. “Il destino, ha sempre in serbo delle sorprese, racconta Carlo Marrale.

Ero con i miei musicisti nella hall di un hotel a Firenze quando è arrivata Silvia. I nostri sguardi si sono riconosciuti e, in mezzo alle chiacchiere e alle risate, abbiamo cominciato a canticchiare rendendoci immediatamente conto che le nostre voci, si fondevano perfettamente. Un’intesa musicale immediata, come se avessimo cantato assieme da sempre… una magia che ha innescato la voglia di raccontare la nostra storia e di tornare a viverla insieme al nostro pubblico. Perché abbiamo capito che non poteva essere solo una coincidenza”.

Uno spettacolo travolgente dove brani che hanno fatto la storia della musica italiana si vestono di leggerezza e incanto con le inconfondibili voci di Carlo Marrale e Silvia Mezzanotte. Sulla scena con i protagonisti: Claudio Del Signore (batteria elettronica e percussioni) – Riccardo Cherubini (chitarre, tromba, cori e programmazione); Produzione Vie Musicali “EOOD”, Management: Stefano Baldrini.