L’Unione Europea condanna l’uso da parte dei terroristi di Hamas di ospedali e civili come scudi umani

Il capo degli affari esteri dell’UE, Josep Borrell, ha dichiarato che il blocco ha chiesto ad Israele “la massima moderazione e la massima attenzione per evitare vittime umane”.

In una riunione dei ministri degli Esteri del blocco, Borrell ha brandito una dichiarazione rilasciata a nome delle 27 nazioni come dimostrazione di unità dopo settimane di dichiarazioni spesso contrastanti su come il gruppo dovrebbe affrontare la guerra tra Israele e Hamas.

“Sapete quanto è stato difficile le ultime volte, dopo il voto alle Nazioni Unite, in cui i paesi sono stati votati in modi diversi, presentare un approccio completamente unitario”, ha detto Borrell. Solo poche ore dopo che i leader dell’UE avevano dichiarato unità sulla guerra tra Israele e Hamas il 28 ottobre, gli Stati membri erano totalmente divisi nel voto su una risoluzione dell’Assemblea Generale che chiedeva una tregua umanitaria a Gaza che portasse alla cessazione delle ostilità tra Israele e Hamas.

Ora, però, i paesi dell’UE hanno affermato in una dichiarazione che si uniscono “alle richieste di una pausa immediata nelle ostilità e della creazione di corridoi umanitari, anche attraverso una maggiore capacità ai valichi di frontiera e attraverso una rotta marittima dedicata, in modo che gli aiuti umanitari possano raggiungere in sicurezza il paese”. popolazione di Gaza”.

E hanno ribadito “l’appello ad Hamas per il rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi. È fondamentale che al Comitato internazionale della Croce Rossa venga concesso l’accesso agli ostaggi”.

Uno dei principali centri di comando di Hamas sia situato sotto l’ospedale Shifa di Gaza City, che le forze di difesa israeliane scovato negli ultimi giorni.

Il ministro degli Esteri lettone Krisjanis Karins ha affermato che “Hamas purtroppo utilizza le infrastrutture civili e i civili come scudi contro le forze di difesa israeliane. Quindi la situazione non è assolutamente in bianco e nero. Nessuno in Occidente è interessato a sostenere qualsiasi organizzazione terroristica”.

Le nazioni si sono fermate prima di chiedere un cessate il fuoco, che secondo Israele e i suoi sostenitori andrebbe a beneficio di Hamas.

Il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock ha affermato di comprendere “l’impulso per un cessate il fuoco”. Ma ha detto che coloro che lo cercano devono rispondere alle domande “ad esempio, come può la richiesta di un cessate il fuoco, acuta e ora in questa terribile situazione, garantire che la sicurezza di Israele sia assicurata? Cosa succede con i 200 ostaggi e chi negozia la cosa in una situazione in cui i negoziati sembrano a malapena possibili?”

Israele ha promesso di eliminare Hamas a Gaza dopo che il gruppo terroristico ha iniziato la guerra con una furia omicida nel sud di Israele il 7 ottobre, uccidendo circa 1.200 persone, per lo più civili, e catturando circa 240 persone.