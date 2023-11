Lega: in Ue c’è chi sta in maggioranza a prescindere? Noi mai con la sinistra

AgenPress. “Dopo anni di disastrose maggioranze tra popolari e socialisti che hanno fatto solo danni in Europa, stupisce che qualcuno già oggi, a circa sette mesi di distanza dalle elezioni europee, possa annunciare l’intenzione di far parte della maggioranza in Ue a prescindere da chi governerà, se centrodestra o centrosinistra. Davvero qualcuno pensa non ci siano differenze, tra uno schieramento e l’altro?

Al contrario di altre forze politiche che sembrano suggerire fin da subito inciuci o accordi contronatura, la Lega ha le idee ben chiare e sa da che parte stare, coerente con i propri valori, con le proprie idee e con le proprie battaglie.

Noi lavoriamo per un centrodestra unito in Europa, alternativo all’attuale maggioranza capitanata dai socialisti che amano tasse, austerità ed estremismi green. Noi mai con la sinistra”.

Così in una nota la Lega al Parlamento Europeo.