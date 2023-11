Lazio. La moto ufficiale Aprilia Racing arriva all’ospedale Città di Aprilia

AgenPress. All’interno dell’Ospedale Città di Aprilia avverrà l’inaugurazione della bike show della moto ufficiale Aprilia Racing, impegnata nel campionato di MotoGP.

L’evento si terrà giovedì 16 novembre ore 12 presso l’Ospedale Città di Aprilia. Interverrà, fra gli altri, il sindaco di Aprilia Lanfranco Principi.

Lifenet Healthcare, il gruppo sanitario a cui fa capo l’Ospedale Città di Aprilia, è infatti Official Medical Partner di Aprilia Racing per la stagione MotoGP 2023. In ogni circuito, Lifenet fornisce un team altamente qualificato di medici e fisioterapisti in grado di trovare la risposta più efficace possibile ad ogni tipo di problema sanitario e garantire il tempestivo recupero fisico di piloti, tecnici, meccanici e in generale di tutti i membri della squadra di Noale, anche avvalendosi di servizi di telemedicina.

La moto di Maverick Viñales e Aleix Espargarò impegnata nel campionato di MotoGP resterà esposta fino al 21 novembre 2023.