Gaza. L’IDF trova un tunnel di Hamas in una moschea. Colpito un campo militare utilizzato dai terroristi

AgenPress – L’IDF ha trovato un tunnel utilizzato da Hamas in una moschea nella Striscia di Gaza. Le forze di terra hanno inoltre diretto aerei da combattimento ed elicotteri da combattimento per colpire una squadra missilistica anticarro palestinese che stava sparando contro di loro.

L’aeronautica israeliana ha colpito, inoltre, circa 200 obiettivi di Hamas , tra cui terroristi, siti di produzione di armi, siti di lancio di missili anticarro e quartier generali militari.

Nella notte, le forze navali israeliane hanno colpito un campo militare utilizzato dalle forze navali di Hamas per l’addestramento e il deposito di armi.

I soldati dell’IDF hanno scattato una foto mentre tenevano le bandiere israeliane e la bandiera della Brigata Golani nella stazione di polizia militare di Gaza.

Nei giorni scorsi i soldati dell’IDF della 7a Brigata e della Brigata Golani hanno preso il controllo dei centri di controllo centrali appartenenti ad Hamas nei quartieri di Sheikh Ejalin e Rimal a Gaza.

La 7a Brigata ha anche assunto il controllo della legislatura di Hamas, del campus governativo, del quartier generale della polizia e di una facoltà di ingegneria utilizzata per produrre e sviluppare armi.

I soldati hanno inoltre preso il controllo del complesso “Jizat” che comprende strutture di addestramento di Hamas, quartier generali delle operazioni, strutture per gli interrogatori e strutture di detenzione.

La Brigata Golani ha fatto irruzione anche nell’edificio della Casa del Governatore a Gaza, che veniva utilizzato da Hamas per uffici militari e di polizia, uffici dell’intelligence militare e quartier generale dell’organizzazione. L’IDF ha anche fatto irruzione negli avamposti utilizzati da Hamas per addestrarsi in vista del massacro del 7 ottobre.

Mentre l’IDF continua le sue operazioni di terra a Gaza, le forze israeliane hanno riscontrato numerosi casi di infrastrutture civili, tra cui scuole, case e ospedali utilizzati da Hamas per scopi militari.

Lunedì l’IDF ha annunciato di aver trovato un tunnel terroristico che portava dalla casa di un terrorista di Hamas all’ospedale pediatrico Rantisi , oltre a giochi di ruolo, giubbotti kamikaze e altre armi nel seminterrato dell’ospedale. L’IDF ha anche trovato segni che indicavano che degli ostaggi israeliani erano tenuti nel seminterrato dell’ospedale.