Dl Bollette: la Camera conferma la fiducia, 193 sì

AgenPress. La Camera conferma la fiducia al governo sul dl Bollette con 193 voti a favore.

“Il Governo deve chiarire cosa intende fare sulla proroga del mercato tutelato” afferma Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Il Pnrr approvato nella precedente legislatura, ancora oggi scaricabile dal sito del Mef, non prevedeva la fine del mercato tutelato entro il 10 gennaio 2024 ma solo di eliminare gradualmente i prezzi regolamentati, ossia di iniziare un percorso, cosa già avvenuta, visto che le microimprese e le famiglie che abitano in condominio, per la luce delle parti comuni, sono nel mercato libero” prosegue Vignola.

“Insomma, la Commissione Europea non può porre veti, salvo che nella trattativa per la modifica sul Pnrr si siano presi nuovi impegni riservati non resi pubblici. Se è così, si assumano almeno le loro responsabilità e lo comunichino agli italiani” conclude Vignola.