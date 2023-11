Casa Bianca e Pentagono. Hamas utilizza il più grande ospedale di Gaza per immagazzinare armi e gestire le operazioni

AgenPress – La Casa Bianca e il Pentagono hanno detto che Hamas sta immagazzinando armi e gestisce un centro di comando dall’ospedale Al-Shifa di Gaza.

“Hamas e la Jihad islamica palestinese utilizzano alcuni ospedali nella Striscia di Gaza, compreso Al-Shifa e i tunnel sottostanti, per nascondere e sostenere le loro operazioni militari e per tenere ostaggi”, ha detto ai giornalisti in viaggio John Kirby, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale.

Le osservazioni fanno eco alle affermazioni fatte da Israele secondo cui esiste un centro di comando di Hamas sotto Al-Shifa, che è il più grande ospedale dell’enclave. I funzionari ospedalieri palestinesi e Hamas hanno respinto le accuse.

Il Pentagono ha anche affermato che gli Stati Uniti hanno recentemente declassificato i servizi segreti che affermano di dimostrare che Hamas e la Jihad islamica palestinese stavano usando gli ospedali – incluso Al-Shifa – come “un modo per nascondere e sostenere le loro operazioni militari e tenere ostaggi”.

La vicesegretaria stampa del Pentagono, Sabrina Singh, ha rifiutato più volte di spiegare come gli Stati Uniti siano arrivati ​​ad avere tale valutazione, ma ha affermato che esistono “diverse agenzie che raccolgono, valutano e analizzano l’intelligence”.

Kirby ha anche citato una “varietà” di fonti di intelligence per sostenere l’affermazione secondo cui l’ospedale Al-Shifa è utilizzato da Hamas, anche se non ha voluto fornire ulteriori dettagli.

Tuttavia, Kirby ha affermato che gli Stati Uniti sono stati chiari nel dire che non supportano il bombardamento dall’alto delle strutture mediche da parte di Israele.

“Non siamo favorevoli a colpire un ospedale dal cielo”, ha detto Kirby, aggiungendo che gli Stati Uniti non vogliono nemmeno “scontri a fuoco” in cui persone innocenti in cerca di cure mediche si ritrovano nel fuoco incrociato.

“Ciò sottolinea semplicemente quanto sia impegnativa l’operazione militare perché Hamas è profondamente radicato nella popolazione civile”, ha detto Kirby ai giornalisti a bordo dell’Air Force One, affermando che la protezione dei civili aggiunge un “onere extra” a Israele.