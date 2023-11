AgenPress – A sostegno dell’accusa pubblica da parte dei pubblici ministeri della Procura regionale di Kharkiv, il tribunale ha ritenuto il cittadino colpevole di tradimento, diffusione di materiale che giustificava l’aggressione armata della Federazione Russa contro l’Ucraina, trattamento illegale di armi da fuoco, utilizzo illegale di armi. È stato condannato all’ergastolo con confisca dei beni.

I pubblici ministeri hanno dimostrato in tribunale che da febbraio ad aprile 2022 l’uomo ha raccolto informazioni sulle forze armate e sulle infrastrutture di Kharkiv attraverso l’osservazione personale, intervistando i residenti locali e registrando dati.

Un nativo di Kharkiv ha passato informazioni attraverso un social network vietato in Ucraina a due donne che lavorano per i servizi speciali russi. Uno di loro attualmente vive a Mosca. Nel 2014 si trovava nel territorio occupato della regione di Donetsk, dove ha prestato servizio come infermiera nelle file della cosiddetta “DNR”. Un altro curatore vive a San Pietroburgo ed è a capo dell’organizzazione filo-russa “Save Donbass”.

Il 28 febbraio 2022 l’uomo ha inviato al curatore di Mosca le coordinate dell’Amministrazione statale regionale di Kharkiv. Inoltre ha fornito i dati per l’incarico di sciopero nella sede principale della società Khado. E anche alcuni indirizzi della città, sui quali poi l’esercito russo ha sparato.

Originario di Kharkiv, ha pubblicato post sui social network in cui nega l’aggressione armata della Federazione Russa contro l’Ucraina e approva l’azione dei militari dello stato aggressore. Ha distribuito una pubblicazione con propaganda filo-russa secondo cui “gli scienziati americani stanno testando pericolosi farmaci biologici sui pazienti nella città di Merefa”.

Durante la perquisizione dell’appartamento del traditore, le forze dell’ordine hanno rinvenuto l’attrezzatura informatica con cui svolgeva le sue attività sovversive, nonché una carabina modello Fort-202, cartucce per pistola e una custodia per granate, che aveva acquistato e conservato illegalmente. a casa Al momento è previsto un periodo di appello contro la decisione.

Le indagini preliminari sono state condotte dagli investigatori della SU GUNP nella regione di Kharkiv. Il supporto operativo è stato fornito dai dipendenti del dipartimento speciale di polizia del GUNP nella regione di Kharkiv.