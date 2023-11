Roma. L’ex collaboratore di Gina Lollobrigida condannato a 3 anni e a pagare 500mila alle parti. Dissequestrata la villa

AgenPress – Il giudice monocratico di Roma ha condannato a 3 anni, Andrea Piazzolla, l’ex collaboratore di Gina Lollobrigida accusato di circonvenzione di incapace per avere sottratto beni al patrimonio della attrice tra il 2013 e il 2018. Per l’imputato la Procura di Roma aveva chiesto una condanna a 7 anni e mezzo di reclusione.

Il giudice ha inoltre stabilito una provvisionale immediatamente esecutiva di mezzo milione di euro a favore delle parti civili e il dissequestro della villa sulla Appia Antica.

Milko Skofic, figlio di Gina Lollobrigida parla di “dolore, ma la sentenza fa giustizia. La verità è che però non si doveva proprio arrivare a questo. Si tratta di una vicenda amara che non doveva proprio succedere. Sono arrivato psicologicamente svuotato alla sentenza e rimpiango tutto il tempo che ho perso e al fatto che non potuto stare accanto a mia madre”.